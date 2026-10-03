Tuyên truyền và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.500 người dân

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, cán bộ Phòng CSGT đã thông tin đến người tham dự về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn xã, địa bàn tỉnh; phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ

Các nội dung tuyên truyền được nhấn mạnh về những nguy cơ, tình huống dễ dẫn đến tai nạn giao thông; cách nhận biết, phân biệt dung tích động cơ xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, qua đó giúp người tham gia dễ dàng ghi nhớ, chủ động phòng tránh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, cán bộ CSGT còn hướng dẫn người tham dự các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đối với người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, người có giấy phép lái xe mô tô có độ tuổi từ 30 - 50 tuổi; học sinh THPT…; hướng dẫn thực hiện các bài lái xe trên sa hình, đồng thời kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Đông đảo người dân tham gia tại buổi lễ

Qua đó, mỗi người tham gia chương trình có thể tự đánh giá mức độ hiểu biết của bản thân, củng cố kiến thức pháp luật và rèn luyện các kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy tắc trước khi sử dụng xe môtô tham gia giao thông

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn thực hiện các bài lái xe trên sa hình tại buổi lễ

Thông qua việc triển khai chương trình “Chiến dịch đào tạo lại kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”tại các xã Quan Sơn, Chi Lăng không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông và thực hiện có hiệu quả chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.