Tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại xã Bình Ca

Người dân thôn Hòa Phú, xã Bình Ca tham gia trả lời câu hỏi tại phần thi tìm hiểu pháp luật.

Tại các hội nghị, báo cáo viên tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch, Luật Dân số, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Tiếp cận thông tin và một số quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Báo cáo viên cũng giải đáp những vấn đề, tình huống pháp lý thiết thực phát sinh trong đời sống, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định và biết cách vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hội nghị đã tổ chức thi tìm hiểu pháp luật thông qua hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Với nội dung câu hỏi gần gũi, thiết thực, hình thức tổ chức sinh động, hoạt động đã tạo không khí sôi nổi, giúp người dân củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận biết và xử lý các tình huống pháp lý thường gặp.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang trao quà cho người dân thôn Đồng Chiêm, xã Bình Ca có câu trả lời đúng tại phần thi tìm hiểu pháp luật.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn và thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức pháp luật được đưa đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.