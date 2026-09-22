Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4

Ngày 22/9, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Chi hội Luật gia Bộ Công an do Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì cùng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các đơn vị khác có liên quan phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Cụm thi đua số 6 các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Lê Thị Hồng Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an nhấn mạnh, buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phạm nhân được tổ chức với mục đích phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phạm nhân; tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý cụ thể nảy sinh trong thực tiễn, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tạo cơ hội, điều kiện để mỗi phạm nhân tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức, hiểu biết pháp luật cần thiết.

Nhờ đó, phạm nhân có thể ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, học tập, phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện, cải tạo tại trại giam; hình thành ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật, đồng thời củng cố niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước và chuẩn bị cho mình hành trang tri thức để có thể hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.

Đại tá Lê Thị Hồng Thương phát biểu tại chương trình.

Theo Đại tá Lê Thị Hồng Thương, ngoài trại giam là chủ thể trực tiếp thực hiện công tác giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, trong quá trình chấp hành án, công tác này còn cần sự tham gia, phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp…, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam và đội ngũ luật gia, luật sư trợ giúp pháp lý cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan. Sự phối hợp này nhằm giúp phạm nhân được tiếp cận, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quá trình chấp hành án.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, đồng chí Dương Đình Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cũng chia sẻ, pháp luật Việt Nam không chỉ nghiêm minh mà còn thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng và tạo điều kiện để người chấp hành án có cơ hội cải tạo, tiến bộ và tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Dương Đình Khuyến phát biểu tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật.

Trong quá trình đó, hiểu biết pháp luật chính là một trong những hành trang quan trọng giúp mỗi người hiểu đúng quyền của mình, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và chủ động chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Buổi tư vấn pháp luật được tổ chức với mong muốn mang đến cho các phạm nhân những kiến thức pháp luật thiết thực, dễ hiểu và gần gũi với chính cuộc sống.

Thượng tá Đinh Chí Công, Phó Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 cũng cho biết, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, thời gian qua, Trại giam Phú Sơn 4 đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Hoạt động này đã góp phần giúp phạm nhân nâng cao nhận thức pháp luật, yên tâm tư tưởng cải tạo, chấp hành tốt nội quy từ đó sớm được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.

Thượng tá Đinh Chí Công cho biết, đơn vị có nhiều hoạt động nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phạm nhân.

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, các phạm nhân đã lắng nghe các báo cáo viên pháp luật tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phạm nhân với hình thức dễ hiểu, gắn liền với thực tiễn.

Đồng thời, các phạm nhân đã đặt những câu hỏi với nhiều nội dung khác nhau liên quan đến các quy định của pháp luật như chế độ thăm gặp phạm nhân, chế độ gặp trực tuyến qua hệ thống điện tử, thủ tục làm lại căn cước đã bị mất... Có những phạm nhân sắp đến thời điểm chấp hành xong bản án băn khoăn về thủ tục vay mượn tiền ngân hàng để phát triển kinh tế; việc xóa án tích có ảnh hưởng đến thủ tục kết nạp Đảng của người thân hay không; những chứng chỉ học nghề trong trại giam có giá trị sử dụng ngoài xã hội hay không...

Phạm nhân đặt câu hỏi về các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phạm nhân.

Ngay sau khi đặt câu hỏi, các đại biểu, báo cáo viên pháp luật đã lần lượt giải đáp chi tiết, cụ thể các câu hỏi một cách kịp thời. Từ đó giúp các phạm nhân có thể nắm bắt được những kiến thức pháp luật cơ bản, thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như có thêm kiến thức pháp luật trong quá trình cải tạo, lao động, học tập và trở về tái hòa nhập cộng đồng.