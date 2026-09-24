Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các phạm nhân tại Trại giam Nam Hà

Ngày 24/9, tại tỉnh Ninh Bình, Chi hội Luật gia Bộ Công an do Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì cùng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các đơn vị khác có liên quan phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Cụm thi đua số 6 các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Nam Hà.

Đại tá Lê Thị Hồng Thương phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Lê Thị Hồng Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an nhấn mạnh, buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật được tổ chức với mục đích phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phạm nhân; tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý cụ thể nảy sinh trong thực tiễn, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tạo cơ hội, điều kiện để mỗi phạm nhân tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức, hiểu biết pháp luật cần thiết.

Nhờ đó, phạm nhân có thể ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, học tập, phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện, cải tạo tại trại giam; hình thành ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật, đồng thời củng cố niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước và chuẩn bị cho mình hành trang tri thức để có thể hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.

Đồng chí Dương Đình Khuyến bày tỏ mong muốn các phạm nhân tích cực cải tạo, chuẩn bị hành trang vững vàng để tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Đại tá Lê Thị Hồng Thương, ngoài trại giam là chủ thể trực tiếp thực hiện công tác giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, trong quá trình chấp hành án, công tác này còn cần sự tham gia, phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp… trong đó có Hội Luật gia Việt Nam và đội ngũ luật gia, luật sư trợ giúp pháp lý cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan. Sự phối hợp này nhằm giúp phạm nhân được tiếp cận, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quá trình chấp hành án.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Đình Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý bày tỏ mong muốn mỗi phạm nhân hãy biến sự hối hận thành động lực tích cực trong cải tạo. Đồng chí Dương Đình Khuyến khẳng định các đại biểu tham gia chương trình với tinh thần lắng nghe, chia sẻ và giải thích rõ các quy định pháp luật thiết thực giúp phạm nhân cải tạo tốt cũng như chuẩn bị hành trang vững vàng cho ngày trở về hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Phạm Văn Nghị phát biểu tại chương trình.

Đại tá Phạm Văn Nghị, Giám thị Trại giam Nam Hà khẳng định công tác giáo dục cải tạo nhất là việc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho phạm nhân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng quản lý trại giam, với mục tiêu không chỉ là quản lý phạm nhân theo quy định của pháp luật mà quan trọng hơn là giáo dục, cảm hóa để những người có một thời lầm lỗi nhận thức rõ sai phạm, tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đại tá Phạm Văn Nghị đánh giá chương trình hôm nay có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trại giam mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo, khơi dậy khát vọng hoàn lương, tích cực phấn đấu sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

Trong chương trình, các phạm nhân đã được nghe đại diện Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an phổ biến những nội dung về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, tập trung làm rõ các chính sách, chế độ về ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế, chế độ lao động, học tập, sinh hoạt văn hóa, liên lạc, gặp thân nhân, quyền hiến mô/bộ phận cơ thể... theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại biểu giải đáp câu hỏi về pháp luật cho các phạm nhân.

Sau đó, các đại biểu khách mời và các luật gia đã trực tiếp tư vấn, giải đáp những thắc mắc pháp lý cụ thể cho các phạm nhân về các vấn đề liên quan đến điều kiện xét giảm án; phân chia tài sản khi ly hôn khi đang chấp hành án phạt tù; thủ tục ly hôn khi đang chấp hành án; thời gian lao động hoặc giảm chỉ tiêu định mức lao động khi sức khoẻ suy giảm; thủ tục cấp mã số định danh điện tử cho các tài sản bất động sản khi đang trong quá trình chấp hành án phạt tù…

Từ đó giúp các phạm nhân có thể nắm bắt được những kiến thức pháp luật cơ bản, thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như có thêm kiến thức pháp luật trong quá trình cải tạo, lao động, học tập và trở về tái hòa nhập cộng đồng.