Vẫn còn lái xe chưa nắm vững quy định khoảng cách an toàn

Ngày 25/11, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục CSGT và các đơn vị quản lý tuyến đã tổ chức đi tuyên truyền dọc tuyến và phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho các lái xe trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp tham gia tuyên truyền cùng với các tổ tuyên truyền dọc tuyến cao tốc qua địa bàn Nghệ An.

Theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc trong những ngày gần đây có dấu hiệu tăng. Theo thống kê của Văn phòng Quản lý đường bộ II.2, bình quân mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt phương tiện lưu thông qua địa bàn Nghệ An. Riêng dịp cuối năng, lưu lượng phương tiện tăng từ 10 - 20%.

Ngay từ sáng sớm, các tổ tuyên truyền của các đơn vị đã có mặt trên tuyến để thực hiện phát tờ rơi, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại đầu các trạm thu phí, trạm dừng nghỉ. Hoạt động này được các lái xe vui vẻ hưởng ứng.

Đơn cử như tại khu vực trạm thu phí Diễn Cát (nút giao với QL7), tổ tuyên truyền đã cùng với liên danh nhà cung cấp ứng dụng thu phí không dừng (ETC - VETC - VDTC - EPAY), tuyên truyền cho các lái xe khi thực hiện dừng dán thẻ thu phí tự động, hoặc dừng để xử lý các sự cố về tài khoản thu phí.

Các lái xe tỏ ra hào hứng khi được phát tờ rơi và được bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn trên cao tốc, quốc lộ.

Lái xe Nguyễn Tất H (35 tuổi, trú xã Đô Lương), cho biết: Do ít có công việc phải đi trên cao tốc nên tôi chưa dán thẻ thu phí tự động. Khi đến trạm, tôi vừa được nhân viên tại trạm hỗ trợ dán thẻ, vừa được các cán bộ phát tờ rơi, hướng dẫn cách di chuyển an toàn trên cao tốc, tôi rất hoan nghênh.

Dù khẳng định đã có bằng lái xe từ lâu và đã nghe báo đài, mạng xã hội nói nhiều về việc giữ khoảng cách an toàn khi đi trên cao tốc, nhưng anh Hoàng vẫn tỏ ra lúng túng khi phóng viên hỏi về từng mốc độ phải giữ khoảng cách bao nhiêu?.

Anh H cho biết: Đi tốc độ 90km/h thì mình giữ khoảng cách với xe trước tầm 55m (Theo quy định, ở tốc độ 80 - 100km/h, lái xe phải giữ khoảng cách tối thiểu là 70m). Còn khi đi đến đoạn có biển xanh báo khoảng cách thì mình nhìn vào đó để căn, chỗ không có thì áng áng.

Sau đi đọc tờ rơi và được hướng dẫn chi tiết, lái xe Hoàng liên tục cảm ơn tổ tuyên truyền.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Ng (40 tuổi, trú xã Diễn Châu) cho biết: Nhiều khi đi trên cao tốc thấy mệt hay buồn đi vệ sinh thì tôi sẽ tìm chỗ nào có dải dừng khẩn cấp để dừng một lát. Lúc dừng, tôi nghĩ bật đèn khẩn cấp là được. Giờ đọc tờ rơi mới biết, dải dừng khẩn cấp chỉ dành cho tình huống khẩn cấp hoặc xe bị sự cố. Khi dừng phải đặt cảnh báo về phía sau thêm 150m để cảnh báo từ xa cho các phương tiện, rồi ngay lập tức đưa người di chuyển ra khỏi phạm vi đường cao tốc.

Các tình huống được thể hiện bằng hình ảnh trực quan sinh động để các lái xe dễ hiểu, dễ thực hiện.

Lái xe chấp hành tốt, tai nạn giảm rõ rệt

Những trường hợp chưa nắm vững kiến thức lái xe an toàn trên cao tốc như hái lái xe kể trên tuy là số ít, nhưng đôi khi lại trở thành mối đe dọa với an toàn của bản thân họ và những người xung quanh.

Đại úy Uông Văn Điệp - Tổ trưởng tổ 2, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT, cho biết: Qua theo dõi trên tuyến cao tốc từ Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đến Cam Lộ (Quảng Trị), chúng tôi thấy các hành vi vi phạm về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn hay vượt xe không đúng quy định… là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền để các lái xe nắm bắt và chấp hành tốt các quy định. Tuy nhiên, trên thực tế các vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra. Minh chứng là nhiều trường hợp đã bị phát hiện, gửi thông báo phạt nguội và xử phạt nghiêm theo quy định.

1.600 tờ rơi được giao cho các đơn vị vận hành trạm thu phí, trạm dừng nghỉ trên cao tốc, quốc lộ để tiếp tục phát, tuyên truyền thường xuyên cho các lái xe.

Để nâng cao ý thức chấp hành tự giác của người tham gia giao thông và phòng ngừa tai nạn, thời gian qua, Cục CSGT và Cục ĐBVN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường xử phạt vi phạm. Nhờ đó, trong vài tháng trở lại đây, số vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là giảm các vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó trưởng Văn phòng quản lý đường bộ II.2 cho biết: Các hoạt động phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông, kết hợp phổ biến nội dung tuyên truyền thông qua mã QR trên nền tảng số được chúng tôi thực hiện theo kế hoạch của Cục ĐBVN, đúng với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong tờ rơi không chỉ có quy định về khoảng cách an toàn, tốc độ còn có các hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh trực quan cho lái xe về các tình huống khi đi trên cao tốc như: nhập làn, chuyển hướng, đặt cảnh báo lúc gặp sự cố, làm gì khi buồn ngủ...

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai liên tục đến giữa tháng 12, tại tất cả các trạm thu phí và các trạm dừng nghỉ trên cao tốc, quốc lộ. Riêng địa bàn Nghệ An, sẽ triển khai ở các điểm, gồm: Trạm thu phí Hoàng Mai (Quốc lộ 1); Trạm thu phí Quỳnh Vinh, Trạm dừng nghỉ Km 427+035, Trạm thu phí Diễn Cát và Trạm dừng nghỉ Km 478+200 (cao tốc CT.01).

Trực tiếp có mặt tại điểm phát tờ rơi và kiểm tra tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ dọc tuyến, ông Ngô Lâm - Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền.

Theo ông Lâm, tờ rơi, mã QR không chỉ trang bị, bổ sung kiến thức cho các lái xe khi đi trên cao tốc, quốc lộ mà còn giúp các lái xe tự nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Mỗi thông điệp đưa ra đều là những tình huống đã xảy ra trong thực tế. Tôi hi vọng hoạt động này sẽ giúp kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.