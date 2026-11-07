Tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC cho học sinh
Ngày 7/11, tại Trường THCS Kỳ Khang (xã Kỳ Khang), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại chương trình, khoảng 1.200 học sinh, giáo viên và các đơn vị tham gia được giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng cũng như phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực, máy cắt cầm tay, lăng phun nước, thiết bị banh cắt thủy lực, xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ...
Đáng chú ý, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng cần thiết như: di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy; di chuyển người bị nạn; rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm; thoát nạn từ trên cao bằng dây và sơ cấp cứu người bị nạn.
Thông qua hoạt động, lực lượng chức năng hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và khả năng ứng phó của người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tuyen-truyen-trang-bi-ky-nang-pccc-cho-hoc-sinh-post319948.html