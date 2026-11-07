Tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC cho học sinh

Khoảng 1.200 học sinh, giáo viên tham gia chương trình

Tại chương trình, khoảng 1.200 học sinh, giáo viên và các đơn vị tham gia được giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng cũng như phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực, máy cắt cầm tay, lăng phun nước, thiết bị banh cắt thủy lực, xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ...

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trò chuyện với các em học sinh về cách phòng cháy

Đáng chú ý, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng cần thiết như: di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy; di chuyển người bị nạn; rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm; thoát nạn từ trên cao bằng dây và sơ cấp cứu người bị nạn.

Các em học sinh học cách sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy

Thông qua hoạt động, lực lượng chức năng hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và khả năng ứng phó của người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn học sinh di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói.