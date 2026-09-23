Tuyên truyền, trải nghiệm thực hành về chữa cháy tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tại chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường được cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn. Đồng thời, giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Sau phần tuyên truyền, học sinh nhà trường được trực tiếp trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định do khí gas thoát ra, qua đó làm quen với phương tiện và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy ngay từ ban đầu.

Học sinh thực hành dập tắt đám cháy giả định từ bình gas.

Thông qua chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường được nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC, góp phần chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.