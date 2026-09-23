Tuyên truyền, trải nghiệm thực hành về chữa cháy tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Sáng ngày 21-9-2026, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy cho 500 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Tại chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường được cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn. Đồng thời, giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay.
Sau phần tuyên truyền, học sinh nhà trường được trực tiếp trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định do khí gas thoát ra, qua đó làm quen với phương tiện và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy ngay từ ban đầu.
Thông qua chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường được nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC, góp phần chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202609/tuyen-truyen-trai-nghiem-thuc-hanh-ve-chua-chay-tai-truong-thpt-nguyen-dinh-chieu-2672ff9/