Tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho trẻ mầm non

Học sinh nhà trường tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; hướng dẫn trẻ nhận biết nguy cơ cháy, nổ, cách xử lý khi xảy ra sự cố và kỹ năng thoát nạn an toàn. Nội dung được truyền đạt trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Các em học sinh cùng cán bộ, giáo viên và phụ huynh giao lưu, trả lời câu hỏi tình huống, tìm hiểu trang thiết bị chữa cháy, CNCH; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, rải vòi, phun nước vào tiêu điểm; trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang, dây hạ chậm và cầu dây nghiêng. Qua đó, trẻ được làm quen với phương tiện chữa cháy, CNCH, rèn luyện khả năng phản ứng trước tình huống nguy hiểm và từng bước hình thành kỹ năng thoát hiểm phù hợp với lứa tuổi.