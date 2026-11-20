Đồng chí Chẩu Thị Thu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông tin chuyên đề về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Trong đó nhấn mạnh quy định của Đảng, pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai, công khai, xác minh tài sản thu nhập; những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và kinh nghiệm trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đối với chuyên đề một số điểm mới trong chính sách thuế, lãnh đạo Thuế tỉnh nhấn mạnh, từ năm 2026, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và công tác quản lý thuế có nhiều thay đổi, chuyển từ thuế khoán sang tự kê khai và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các đại biểu cũng được thông tin một số nội dung trọng tâm về mô hình tổ chức ngành Thuế, các sắc thuế chủ yếu; chính sách thuế thu nhập cá nhân; phương pháp kê khai và ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng; các thông tin về dịch vụ công trực tuyến và an toàn thông tin.

Thông tin chuyên đề về công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Công thương nhấn mạnh các giải pháp phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa những tháng cuối năm 2026, gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời, thông tin về công tác quản lý thị trường, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chẩu Thị Thu khẳng định, trong tháng 11, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, chủ động tuyên truyền, phản ánh toàn diện hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật. Đồng thời, tập trung tuyên truyền những lĩnh vực cấp ủy tỉnh quan tâm chỉ đạo, các sự kiện chính trị quan trọng, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước; làm nổi bật kết quả, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh từ đầu năm đến nay; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026). Đặc biệt, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tuyên truyền các sự kiện văn hoá, thể thao lớn, các hoạt động quảng bá du lịch, quảng bá hình ảnh của tỉnh.