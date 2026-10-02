Tuyên truyền, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên, học sinh

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến kiến thức cơ bản về nguyên nhân, nguy cơ và hậu quả của cháy, nổ; hướng dẫn kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, cách sử dụng bình chữa cháy và biện pháp thoát nạn an toàn khi có hỏa hoạn. Bên cạnh nội dung tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hànhkỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tham gia diễn tập phương án chữa cháy, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Học sinh trả lời câu hỏi kiến thức về PCCC.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ cho cán bộ, giáo viên, học sinh; chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trường học và khu dân cư.