Tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người

Đoàn đã đến khảo sát, tham quan thực tế tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 2 thông tin khái quát về tình hình thực hiện các dự án tại đây.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham quan thực tế tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: C.H

Theo đó, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là công trình động lực, có ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước.

Một góc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: C.H

Tháng 10/2026 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố chính thức phát điện thương mại của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Phóng viên các cơ quan báo chí tìm hiểu thông tin tại Làng Du lịch Tân Hóa (xã Kim Phú) - Ảnh: C.H

Đoàn cũng đã đến nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội, tìm hiểu một số mô hình sinh kế, nông nghiệp hữu cơ và di tích lịch sử văn hóa, địa điểm du lịch nổi bật, như: Mô hình trồng dứa của đồng bào Rục ở bản Yên Hợp (xã Kim Phú), Làng du lịch Tân Hóa (xã Kim Phú), Khu di tích căn cứ kháng chiến của Vua Hàm Nghi tại thôn Hóa Sơn (xã Kim Điền), điểm du lịch Thác Mơ (xã Kim Điền), làng nghề sản xuất nước mắm ở xã Phú Trạch...

Quang cảnh làng du lịch Tân Hóa (xã Kim Phú) - Ảnh: C.H

Trao đổi với đoàn, đại diện lãnh đạo các địa phương mong muốn, qua chuyến đi thực tế, đoàn sẽ nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết và đồng hành, hỗ trợ địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Điền trao đổi tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn với các phóng viên - Ảnh: C.H

Chuyến khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương nhằm cung cấp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương nguồn thông tin, tư liệu sinh động và khách quan, toàn diện về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương cũng như việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người.

Đây còn là dịp để phóng viên các cơ quan báo chí tiếp cận các mô hình, cách làm hiệu quả, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.