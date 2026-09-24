Tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhận thức và hành động

Từ tuyên truyền đến hành động

Kim Bon là xã vùng cao có 13 bản, nơi đồng bào các dân tộc Mông, Mường, Dao cùng sinh sống. Địa hình chủ yếu là đồi núi, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp trước đây phần lớn dựa vào những cây trồng truyền thống như ngô, sắn. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Bon nhiệm kỳ 2025-2030 và định hướng công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề nhân dân quan tâm. Qua đó, giúp người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao thu nhập.

Cây mắc ca mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân xã Kim Bon.

Gia đình anh Vàng A Thông, bản Suối On, từng thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu chủ yếu dựa vào cây ngô, cây sắn. Sau khi được tuyên truyền, vận động và hướng dẫn kỹ thuật, anh Thông mạnh dạn chuyển hơn 1 ha đất dốc sang trồng mắc ca. Anh Thông chia sẻ: Đến nay, diện tích mắc ca cho thu hoạch ổn định gần 3 tấn quả tươi/năm, mang lại nguồn thu hơn 80 triệu đồng; gia đình đã thoát nghèo, xây dựng được nhà kiên cố và có thêm điều kiện chăm lo cho các con học tập.

Từ công tác tuyên truyền, vận động và định hướng phát triển sản xuất, người dân Kim Bon đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã gieo trồng trên 3.000 ha cây lương thực; duy trì, chăm sóc 180 ha cây ăn quả, 820 ha cây công nghiệp; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô hộ, với tổng đàn gần 50.000 con.

Bà Mùi Thị Loan, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Kim Bon, cho biết: Hiện nay, xã có 5 báo cáo viên, 24 tuyên truyền viên cơ sở, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nội dung tuyên truyền sát với đời sống, những vấn đề người dân quan tâm, giúp bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Tại xã Lóng Sập, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng và Công an đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh trật tự. Với phương châm “dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng”, nội dung truyền thông được thực hiện phong phú qua loa phát thanh tiếng dân tộc 2-3 buổi/tuần, xe lưu động, pano trực quan hay video ngắn trên mạng xã hội. Từ năm 2025 đến nay, xã đã tổ chức hơn 60 buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 5.000 lượt người tham dự, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm và chung tay xây dựng vùng biên yên bình.

Từ tuyên truyền, vận động, vai trò tự quản của người dân ở cơ sở ngày càng được phát huy. Tại bản A Má, mô hình “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm” gồm 5 thành viên, là cán bộ bản và đại diện các đoàn thể, trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy. Nhờ đó, nhận thức và ý thức của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự từng bước nâng lên.

Anh Tráng A Trống, bản A Má, cho biết: Cán bộ thường xuyên về bản tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, tôi và các hộ dân trong bản hiểu rõ hơn các quy định, chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật, không tin, không nghe theo kẻ xấu; tích cực tố giác tội phạm, cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới, góp phần giữ bình yên bản làng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Lãnh đạo xã Suối Tọ tuyên truyền, trao đổi với người dân tại cơ sở.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp

Toàn tỉnh hiện có 430 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên liên tục được củng cố, ưu tiên nhân sự uy tín, am hiểu thực tiễn và giỏi kỹ năng. Nhờ nội dung bám sát thực tế cùng phương thức truyền đạt đa dạng, hiện đại, như trình chiếu, video, công nghệ thông tin, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tốt vai trò cầu nối, đưa chủ trương, pháp luật đến với nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Lương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Chất lượng đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng cao, hướng mạnh về cơ sở và bám sát những vấn đề cốt lõi. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số cùng ứng dụng công nghệ đã thổi luồng sinh khí mới vào công tác tuyên truyền miệng, giúp thông tin thêm trực quan, lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, chính quyền và nhân dân đạt được sự đồng thuận cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cán bộ cơ sở hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin trên nền tảng số.

Trước những yêu cầu bứt phá của giai đoạn mới, tỉnh ta xác định sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân là nguồn lực quyết định mọi thắng lợi, từ phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng cho đến giữ vững an ninh - quốc phòng. Đóng vai trò “đi trước, mở đường”, công tác tuyên truyền miệng khi hướng mạnh về cơ sở, truyền tải chủ trương một cách gần gũi và thuyết phục, sẽ khơi dậy sức mạnh toàn dân, tạo đòn bẩy quan trọng để xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh./.