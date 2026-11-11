Tuyên truyền song phương và kiểm tra liên hợp biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Trà Lĩnh

Nhân dân hai bên biên giới tham gia buổi tuyên truyền.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Hợp tác biên phòng Việt Nam - Trung Quốc” năm 2026 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc), lực lượng biên phòng hai bên tổ chức tuyên truyền cho 40 lượt người dân về nội dung “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc”, “Hiệp định về quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc”; phổ biến, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật như vượt biên trái phép, lừa đảo và xuất nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng hai bên tiếp nhận các ý kiến đóng góp và giải đáp ý kiến người dân. ​Thực tiễn cho thấy, tại khu vực biên giới hai bên đang quản lý, tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển chất cấm, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại qua các đường mòn vẫn lén lút diễn ra. Nhiều trường hợp vi phạm thời gian qua, xuất phát từ việc nhân dân chưa nắm rõ quy định biên giới, chưa cập nhật kịp thời các chính sách hoặc vô tình bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Do đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích từ sớm giúp nhân dân hai bên chủ động phòng ngừa, tránh được những vi phạm không đáng có. Sự phối hợp thực thi pháp luật chính là chiếc "lá chắn" vững chắc nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới.

Tại chương trình, lực lượng chức năng hai bên kiểm tra liên hợp đoạn biên giới từ mốc 737 - 742; nghiên cứu các biện pháp tăng cường, đổi mới công tác phối hợp quản lý, kiểm soát biên giới, cùng nhau chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.