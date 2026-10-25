Tuyên truyền sinh động và thực tập phương án PCCC & CNCH

Chương trình được triển khai cụ thể hóa theo Kế hoạch số 446/KH-UBND của UBND phường Tây Hồ, căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu cho lực lượng cơ sở, giáo viên và học sinh.

Chương trình hướng tới mục tiêu củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa cháy nổ cho các lực lượng cơ sở và người dân. Hoạt động nhấn mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng tại chỗ trong việc chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống sự cố ngay từ thời điểm ban đầu.

Báo cáo viên phổ biến các quy định pháp luật PCCC & CNCH.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên từ Đội CC&CNCH khu vực số 14 và Công an phường Tây Hồ đã phổ biến các quy định pháp luật PCCC & CNCH hiện hành, làm rõ trách nhiệm của lực lượng tại chỗ cũng như nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

Người tham dự cũng được hướng dẫn chi tiết các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, an toàn sạc xe điện, cách quản lý hàng hóa vật dụng và duy trì thông thoáng lối thoát nạn tại khu vực nhà ở, trường học và khu dân cư.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã đưa ra nhiều câu hỏi tương tác gần gũi, giúp người tham dự và các em học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức an toàn PCCC thiết thực:

Ngay sau phần lý thuyết, các lực lượng tại chỗ cùng cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham gia thực hành diễn tập tình huống giả định.

Buổi tuyên truyền và thực tập phương án PCCC & CNCH đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao kỹ năng chủ động ứng phó sự cố cho nhà trường và địa bàn phường Tây Hồ.

Người dân và học sinh thực hành các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.