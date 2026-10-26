Tuyên truyền sâu rộng về Luật TTATGT đường bộ đến các trường học

Theo đó, sáng cùng ngày (26/10), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an các xã Phú Thiện, Ia Hiao, Chư Sê đến trực tiếp trường học trên địa bàn xã để tuyên truyền cho hàng nghìn học sinh, phụ huynh và giáo viên về Luật Trật tự, an toàn giao thông (Luật TTATGT đường bộ).

Đội CSGT đường bộ số 1 (CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an các xã Phú Thiện, Ia Hiao, Chư Sê đến trực tiếp các trường học để tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: ĐVCC).

Cụ thể, Tổ địa bàn Phú Thiện thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, phối hợp với Công an xã Phú Thiện, Công an xã Ia Hiao tiến hành tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ tại Trường THCS Trần Quốc Toản, TH Trần Phú.

Buổi tuyên truyền đã thu hút 2.611 học sinh và 129 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh, đồng thời hướng dẫn 129 giáo viên quét mã QR.

Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và có sự tương tác giữa người truyền đạt và các em học sinh, điều này tạo tâm lý thoải mái và hứng khởi xuyên suốt buổi tuyên truyền. (Ảnh: ĐVCC).

Cùng thời gian này, Tổ địa bàn số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, phối hợp với tổ Công an xã Chư Sê và Công ty Honda Đức Dung tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ tại Trường TH Tôn Đức Thắng.

Buổi tuyên truyền đã thu hút 1.361 học sinh và 76 phụ huynh, 82 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia. Tại đây, 145 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng đã được trao cho 145 học sinh.

Tại mỗi điểm tuyên truyền, ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh. (Ảnh: ĐVCC).

Ở mỗi điểm tuyên truyền tại các trường học, học sinh, giáo viên và phụ huynh được tuyên truyền, phổ biến những quy định quan trọng về TTATGT đường bộ; đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc chấp hành quy tắc giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn kỹ năng thực tế, kết hợp các hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm thể hiện sự quan tâm, phối hợp của lực lượng Công an và nhà trường trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về Luật TTATGT đường bộ của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; xây dựng văn hóa giao thông trong học đường, phòng ngừa tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh.