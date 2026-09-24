Tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Đại)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên trao đổi hai chuyên đề quan trọng: Những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Qua phân tích, thảo luận làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi tại các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, hội nghị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và nhận thức về vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thế Đại)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong Đảng bộ Chính phủ quán triệt sâu các nội dung mới. Tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 và Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: Thế Đại)

Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07-CT/TW, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Cần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Học tập và thực hành theo Bác phải trở thành nhu cầu tự giác, việc làm thường xuyên, góp phần hình thành chuẩn mực, nếp sống văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh là quan trọng, là động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao đổi về “Vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. (Ảnh: Thế Đại)

Đối với công tác tuyên truyền, đồng chí yêu cầu làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng thông tin, phân tích, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Chính phủ.