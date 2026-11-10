Tuyên truyền phòng, chống xâm hại trực tuyến cho học sinh xã Tủa Sín Chải

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lai Châu; đại diện Tổ chức Plan tại Lai Châu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Ngảo.

Đông đảo học sinh tham dự buổi tuyên truyền.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng giúp trẻ em, thanh thiếu niên chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng tuyên truyền, trao đổi trực tiếp với học sinh.

Tại buổi tuyên truyền dành học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Ngảo đã được lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh mạng cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn các em nhận diện những dấu hiệu bất thường, phương thức và thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để dụ dỗ, lừa đảo, đe dọa hoặc thực hiện hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường trực tuyến.

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn mạng của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Ngảo.

Đặc biệt, thông qua hình thức sân khấu hóa, chơi trò chơi và hỏi đáp, xử lý các tình huống giả định, học sinh được trực tiếp thực hành kỹ năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên mạng; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi tương tác với người lạ và không thực hiện những yêu cầu bất thường trên không gian mạng. Qua đó, giúp các em biết cách chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc gặp phải những tình huống có dấu hiệu nguy hiểm. Bên cạnh đó các em học sinh còn được tuyên truyền về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội.

Sôi nổi ở phần trò chơi trả lời các kiến thức về an toàn mạng.

Chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương” năm 2026 góp phần trang bị cho học sinh hành trang cần thiết để tự bảo vệ mình trong môi trường số. Mỗi kiến thức được trang bị, mỗi kỹ năng được hình thành sẽ trở thành một lá chắn trước những nguy cơ trực tuyến. Hãy kết nối bằng sự thấu hiểu, lan tỏa bằng lòng nhân ái, để không một trẻ em nào phải đối mặt với tổn thương một mình.