Tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng

Học sinh chia sẻ kiến thức về không gian mạng tại chương trình.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã đã thông tin, hướng dẫn học sinh nhận diện các nguy cơ bị xâm hại, dụ dỗ, lừa đảo trên không gian mạng; cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và hình ảnh của bản thân; kỹ năng ứng xử văn minh, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn cách chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc có nguy cơ bị đe dọa, xâm hại trên môi trường mạng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã Hòa Vang mong muốn nâng cao ý thức tự bảo vệ của học sinh, đồng thời khuyến khích các em mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn tin cậy khi gặp khó khăn, nguy hiểm trên không gian mạng.