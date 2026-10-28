Tuyên truyền phòng, chống tội phạm từ những vụ việc thực tế

Đổi mới tuyên truyền từ thực tiễn địa bàn biên giới biển

Địa bàn biên giới biển TP Cần Thơ có hoạt động giao thương trên sông, biển diễn ra sôi động, với nhiều phương tiện, người lao động thường xuyên ra vào các bến cảng.

Mặc dù tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm quy định về khai thác hải sản.

BĐBP TP Cần Thơ tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm cho học sinh.

Đáng chú ý, tội phạm mua bán người có thể lợi dụng hoạt động môi giới lao động biển, tuyển dụng ngư phủ, môi giới kết hôn với người nước ngoài hoặc đưa ra những lời mời làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài để dụ dỗ nạn nhân.

Thực hiện Đề án 1371 năm 2026, BĐBP TP Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm địa bàn biên giới biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm trong nhân dân.

Nổi bật là mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, tổ chức phát thanh lưu động tại các bến cảng, khu dân cư ven biển. Thông qua hình thức này, những thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm được chuyển tải trực tiếp đến ngư dân, người lao động và các hộ dân sinh sống trên địa bàn.

BĐBP TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Tại các trường THCS, THPT, mô hình “Tổ tuyên truyền pháp luật học đường” tập trung trang bị kỹ năng an toàn số cho học sinh, giúp các em nhận diện những nguy cơ từ mạng xã hội, cảnh giác trước lời mời làm việc thu nhập cao và hành vi dụ dỗ ra nước ngoài.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, BĐBP TP Cần Thơ phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán người.

Cùng với các mô hình trên, lực lượng BĐBP còn tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp dân cư, kết hợp phổ biến quy định pháp luật với thông báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Qua đó, người dân có thêm kiến thức để nhận biết dấu hiệu nghi vấn và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Lấy vụ việc có thật làm bài học cảnh giác

Trong công tác tuyên truyền của BĐBP TP Cần Thơ, việc vận dụng phương châm “dùng vụ việc thật, con người thật để cảnh tỉnh”, đưa những vụ án đã xử lý và tình huống thực tế vào nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Cần Thơ đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Thay vì chỉ truyền đạt các quy định, cán bộ tuyên truyền phân tích cách thức các đối tượng tiếp cận, tạo lòng tin, dụ dỗ và đưa nạn nhân ra nước ngoài. Những thủ đoạn núp bóng môi giới lao động biển, kết hôn với người nước ngoài được sử dụng làm ví dụ để người dân nhận diện nguy cơ.

Bên cạnh các vụ án thực tế, BĐBP TP Cần Thơ còn lồng ghép những án lệ của TAND Tối cao (như Án lệ 65/2023/AL về mua bán người lao động biển, Án lệ 66/2023/AL về mua bán người qua vỏ bọc lấy chồng nước ngoài) trong nội dung tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn về tính chất, hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với loại tội phạm này.

Đặc biệt, những câu chuyện về nạn nhân trốn thoát, trở về từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, Myanmar được mô phỏng thành tình huống để cảnh báo về chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”.

Thông qua các tình huống này, người dân được cảnh báo về nguy cơ bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động, kiểm soát hoặc bóc lột khi tin theo những lời giới thiệu việc làm không rõ nguồn gốc.

Việc đưa những vụ việc có thật vào bài giảng giúp nội dung pháp luật trở nên cụ thể, dễ hiểu, đồng thời làm rõ hậu quả mà nạn nhân có thể phải đối mặt. Đây cũng là cách để người dân liên hệ với những tình huống trong đời sống, từ đó nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi bất thường.

BĐBP TP Cần Thơ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên phụ nữ tại địa bàn biên giới biển.

Song song với tuyên truyền, BĐBP TP Cần Thơ phối hợp với Công an, Viện kiểm sát và UBND các xã ven biển trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và nạn nhân bị mua bán.

Công tác phòng ngừa còn được gắn với duy trì tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phương tiện và người ra vào địa bàn, góp phần kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ cho biết, trong năm 2026 đã tổ chức 3.535 buổi tuyên truyền tập trung cho hơn 14.245 lượt người dân, phát hành hơn 6.000 tờ rơi về dấu hiệu nhận biết tội phạm mua bán người và đường dây nóng Tổng đài 111. Đồng thời, vận động 100% hộ dân ven biển và chủ tàu thuyền ký cam kết không tham gia, không bao che cho hoạt động mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Hiệu quả từ việc triển khai Đề án 1371 không chỉ thể hiện qua số lượng các buổi tuyên truyền mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Hơn 25 nguồn tin có giá trị được người dân cung cấp đã giúp BĐBP TP Cần Thơ kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm từ sớm, từ xa.

Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, không để phát sinh các điểm nóng, đường dây mua bán người hoặc vụ việc phức tạp kéo dài.