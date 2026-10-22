Tuyên truyền phòng, chống thiên tai tại Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh

Chiều 22-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa phối hợp với UBND xã Diên Khánh tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng, chống thiên tai cho gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh được phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai trong trường học; hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai đối với trường học theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời tuyên truyền những việc nên làm và không nên làm khi thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức phát tài liệu truyền thông về phòng, chống thiên tai, góp phần hỗ trợ nhà trường phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn trong trường học khi xảy ra thiên tai.