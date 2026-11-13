Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại hai phường Châu Đốc và Tịnh Biên

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha giới thiệu về Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Ngày 13/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 tại hai phường Châu Đốc và Tịnh Biên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là trưởng khóm, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn hai phường được thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; các quy định pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở trong công tác vận động, nâng cao nhận thức người dân.

Hội nghị còn hướng dẫn một số kỹ năng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, giới thiệu các mô hình, hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ cơ sở, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.