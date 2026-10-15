Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh tại xã Hạ Lang

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hội thi có 190 học sinh từ khối 6 đến khối 9 tham gia. Các thí sinh tranh tài theo hình thức “Rung chuông vàng” với 20 câu hỏi chính và bộ câu hỏi phụ bằng hình thức trắc nghiệm, tập trung vào những kiến thức cơ bản về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, về độ tuổi, điều kiện kết hôn, tác hại và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh đó, học sinh tìm hiểu về quyền trẻ em, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng phòng tránh nguy cơ bị ép kết hôn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 57 giải khuyến khích và 1 giải cho thí sinh có phần thi xuất sắc.