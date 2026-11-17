Tại chương trình, tuyên truyền về tình hình, tác hại của ma túy và các loại ma túy phổ biến hiện nay; cảnh báo những nguy cơ từ ma túy tổng hợp, các loại ma túy được ngụy trang dưới hình thức thực phẩm, đồ uống và những sản phẩm có hình thức bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn.

Tuyên truyền, phổ biến giúp người dân tổ dân phố Phố Thầu, phường Thục Phán nhận diện các loại ma túy mới để chủ động phòng ngừa, bảo vệ người thân và gia đình.

Hướng dẫn người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, dấu hiệu nhận biết và những nguy cơ tiềm ẩn trong đời sống xã hội. Vận động mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho lực lượng chức năng.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, chung tay xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh.