Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS

Tham gia chương trình, đoàn viên, thanh niên đã được tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy và các quy định của pháp luật có liên quan; cách nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện; phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người trẻ sử dụng hoặc vi phạm pháp luật về ma túy; được hướng dẫn cách phòng ngừa ma túy trong môi trường học tập, lao động, sinh hoạt, trên không gian mạng…

Đoàn viên, thanh niên còn được tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật phòng, chống HIV/AIDS; các con đường lây truyền, biện pháp dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS…