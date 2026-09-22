Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường tại Trường THCS Mường Chanh

Chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy học đường tại Trường THCS Mường Chanh.

Tham gia chương trình có hơn 360 học sinh Trường THCS Mường Chanh. Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp kiến thức về tác hại của ma túy, các chất gây nghiện đối với sức khỏe, học tập và tương lai của thanh thiếu niên; nhận diện một số loại ma túy, những nguy cơ xâm nhập môi trường học đường và các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Học sinh cũng được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy, đồng thời hướng dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và những người có trách nhiệm khi gặp tình huống mất an toàn.

Học sinh trường THCS Mường Chanh tham gia trả lời câu hỏi.

Chương trình được tổ chức với các hình thức trực quan như trình chiếu hình ảnh, video, giao lưu, hỏi đáp và xử lý tình huống giả định, tạo điều kiện để học sinh chủ động trao đổi, thực hành cách nhận diện và ứng phó với những nguy cơ có thể gặp trong thực tế. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm cho học sinh.