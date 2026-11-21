Tại chương trình, học sinh và người dân được thông tin về tình hình, tác hại của ma túy và các loại ma túy phổ biến hiện nay; cảnh báo nguy cơ từ ma túy tổng hợp, các loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống và những sản phẩm có hình thức bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn; hướng dẫn cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ phát sinh trong đời sống.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho học sinh và người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an vận động mỗi người chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức phòng ngừa; kịp thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho lực lượng chức năng.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh và người dân trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.