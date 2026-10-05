Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh tại vùng biên

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, lãnh đạo Trường THCS Ea Bung cùng hơn 250 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về ma túy, các loại ma túy thường gặp và những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, học tập, gia đình và xã hội.

Hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy và cách xử lý khi bị dụ dỗ.

Đáng chú ý, học sinh được cảnh báo về các loại ma túy mới, ma túy “núp bóng” dưới dạng đồ uống, thực phẩm và những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đây là những hình thức ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường và tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên.

Thông qua các tình huống thực tế, kết hợp trao đổi, hỏi đáp, cán bộ biên phòng hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy; cách xử lý khi bị dụ dỗ sử dụng chất cấm, bị nhờ cầm giữ hoặc vận chuyển đồ vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Các em cũng được nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, làm quen, dụ dỗ và lôi kéo thanh thiếu niên tham gia vào các hành vi liên quan đến ma túy.

Toàn cảnh chương trình "Tiết học biên cương".

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê lưu ý học sinh cần kiên quyết từ chối khi bị rủ rê sử dụng các chất lạ; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện hoặc rơi vào tình huống có dấu hiệu nguy hiểm, học sinh cần nhanh chóng rời khỏi nơi đó và báo ngay cho gia đình, thầy cô giáo hoặc lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Hoạt động “Tiết học biên cương” góp phần trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nhất là tại địa bàn vùng biên giới.

Trao quà, cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên.

Dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường; trao 10 suất quà, tổng trị giá 1 triệu đồng, tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Thông qua chương trình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tiếp tục tăng cường phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.