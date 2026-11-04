Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh thiếu niên

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên dự chương trình truyền phòng, chống ma túy.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Văn Chúc, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Sau 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy; nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đối với công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được nâng lên. Hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy ngày càng được hoàn thiện; trong đó đã ban hành Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định, trong nhiệm kỳ này, toàn Đoàn triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; trong đó “Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn” là một trong 5 nội dung tiên phong; đồng thời hằng năm 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm tại địa phương. Đây vừa là yêu cầu chính trị, vừa là định hướng hành động cụ thể để các cấp bộ Đoàn chuyển từ nhận thức sang việc làm thiết thực, bền vững.

Hiện nay, công tác phòng, chống ma túy trong thế hệ trẻ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp bộ Đoàn, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Do đó, mỗi đoàn viên, thanh niên phải phát huy vai trò là một hạt nhân tuyên truyền tích cực, kiên quyết chống lại hiểm họa ma túy để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tiểu phẩm “Bóng ma học đường”.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã theo dõi tiểu phẩm “Bóng ma học đường”; dự tọa đàm giao lưu với các khách mời với chủ đề “Làm chủ bản thân - Tránh xa ma túy”; đồng diễn tập thể “Say no to drugs”. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên cũng tham dự triển lãm trực quan nhận diện các chất ma túy và hệ lụy của tệ nạn ma túy; tham gia trò chơi trực tuyến phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy.

Trong phần tọa đàm, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên nghe những thông tin chia sẻ về thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an; trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng trong công tác tuyên truyền; vai trò của sinh viên trong xây dựng lối sống lành mạnh. Xen lẫn chương trình là câu chuyện của người từng lầm lỡ, vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời đã truyền tải thông điệp về nghị lực, trách nhiệm và sự cần thiết của việc tránh xa ma túy.

Tọa đàm với chủ đề “Làm chủ bản thân - Tránh xa ma túy”.

Chương trình được tổ chức nhằm giúp đoàn viên, thanh niên trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho các bạn trẻ luôn tỉnh táo, làm chủ bản thân, tránh xa ma túy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Đoàn Thanh niên các cấp với các lực lượng chức năng; tiếp tục phát huy tính hiệu quả của các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và giảm tỷ lệ tái nghiện.