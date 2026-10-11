Tuyên truyền phòng chống ma túy cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Tham dự chương trình có trên 1.400 đại biểu đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên, cán bộ, quần chúng nhân dân, chủ cơ sở và người làm nghề tại các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cán bộ tổ dân phố, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn 2 phường.

Đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại hội nghị tổ chức tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Tại các buổi tuyên truyền, đại diện của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tập trung thông tin: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy gắn với công tác quản lý nhân, hộ khẩu tại địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, người quản lý, người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật;

Thông tin về tình hình tội phạm ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động phạm tội; Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy lợi dụng các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; nâng cao trách nhiệm của chính quyền, lực lượng Công an, chủ cơ sở kinh doanh và Nhân dân trong phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy;

Hướng dẫn ứng dụng VNeID trong tố giác, tin báo tội phạm ma túy tại địa bàn cơ sở; hướng dẫn người dân đăng nhập, thao tác và thực hiện việc cung cấp thông tin, tố giác, tin báo về tội phạm ma túy qua ứng dụng VNeID.

Phát tờ rơi tuyên truyền về ứng dụng VneID tại hội nghị tổ chức tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham gia trả lời câu hỏi tại hội nghị tổ chức tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trình chiếu phóng sự về vai trò của VNeID trong phòng, chống ma túy; phát trên 1.400 tờ rơi hướng dẫn sử dụng VNeID và hỏi đáp kiến thức xung quanh các nội dung tuyên truyền.

Chương trình tuyên truyền của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy gắn với công tác quản lý nhân, hộ khẩu tại địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng; duy trì, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH với các lực lượng của Công an tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc ứng dụng VNeID trong tố giác, tin báo tội phạm ma túy tại địa bàn cơ sở, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của Nhân dân qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.