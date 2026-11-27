Các đại biểu và người dân tham dự tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy hiện nay; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội; hướng dẫn cách nhận biết một số loại ma túy thường gặp, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy và những nguy cơ, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Giới thiệu, trưng bày trực quan giúp người dân nhận diện một số mẫu vật mô phỏng các loại ma túy như: cần sa, hêrôin, ketamine, ma túy tổng hợp, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy và các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống...

Phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 (Luật số 120/2025/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Trong đó, nhấn mạnh các quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; các hình thức cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc; quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy; giới thiệu cuốn “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng”; hướng dẫn người dân quét mã QR để truy cập, theo dõi các kênh thông tin chính thống của lực lượng chức năng.

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy; nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong quản lý, giáo dục con em, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn xã an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy.