Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em
Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.
Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Trường Mầm non Trí Đức tổ chức chương trình “Tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em” cho hơn 700 học sinh, giáo viên nhà trường.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tuyen-truyen-phong-chong-duoi-nuoc-va-phong-chay-chua-chay-cho-tre-em-post318086.html