Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em

Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Trường Mầm non Trí Đức tổ chức chương trình “Tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em” cho hơn 700 học sinh, giáo viên nhà trường.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) đã giới thiệu, hướng dẫn cho hơn 700 học sinh, giáo viên Trường Mầm non Trí Đức về phòng, chống đuối nước.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH hướng dẫn các em cách mặc áo phao đúng cách.

... và cách sử dụng một số dụng cụ cứu đuối đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.

Các em được hướng dẫn cách nhận biết các nguy cơ cháy nổ trong gia đình và trường học...

Các em thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy.

Các em còn được tìm hiểu về xe chữa cháy chuyên dụng và các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các hoạt động trải nghiệm trực quan, sinh động giúp trẻ bước đầu hình thành những kỹ năng an toàn để bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm.