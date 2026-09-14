Tuyên truyền phòng, chống bệnh học đường cho gần 2.000 học sinh

Chiều 14-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa phối hợp với Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang) tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống bệnh học đường và nâng cao kiến thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa truyền thông các bệnh truyền nhiễm cho học sinh.

Tại chương trình, gần 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường được cung cấp kiến thức về một số bệnh thường gặp trong trường học. Trong đó, tập trung vào các bệnh truyền nhiễm đang lưu hành ở tỉnh nói riêng và trong nước nói chung như: Sốt xuất huyết, cúm mùa, đau mắt đỏ… Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân, giữ gìn môi trường học tập sạch sẽ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng được truyền thông các bệnh truyền nhiễm đang lưu hành.

Chương trình cũng hướng dẫn học sinh nhận biết những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chủ động thông báo cho gia đình, nhà trường và phối hợp xử lý khi có nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, học sinh còn được cung cấp kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích; tác hại của thuốc lá..., qua đó nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong học tập và sinh hoạt.