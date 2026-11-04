Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cho gần 3 nghìn học sinh

Tại các buổi tuyên truyền, học sinh được cán bộ Chi cục Dân số và Trẻ em trang bị kiến thức về nhận diện các hình thức bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đối với sức khỏe, tâm lý, kết quả học tập và sự phát triển của học sinh.

Cán bộ Chi cục Dân số và Trẻ em trao đổi, chia sẻ với học sinh Trường Trung học cơ sở Đa Mai số 2 (phân hiệu 1).

Đồng thời hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, kiểm soát cảm xúc, ứng xử phù hợp, giải quyết mâu thuẫn không bằng bạo lực và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình khi gặp tình huống mất an toàn.

Bên cạnh đó, học sinh được phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, giúp học sinh nâng cao nhận thức về trách nhiệm cá nhân, ý thức chấp hành pháp luật và hậu quả pháp lý của những hành vi vi phạm.

Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.