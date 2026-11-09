Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cho hơn 2.000 học sinh

2.000 học sinh và giáo viên của của trường tham gia buổi tuyên truyền.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 1.600 vụ bạo lực học đường, có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ nghiêm trọng dẫn đến tử vong, tự sát. Đáng lo ngại, nhiều vụ việc bắt nguồn từ những xích mích rất nhỏ như: Va chạm khi chơi đùa, mâu thuẫn khi bình luận trên mạng xã hội hay ghen tuông trong quan hệ yêu đương sớm.

Tại chương trình, báo cáo viên là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự trình bày hai chuyên đề liên quan phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Cán bộ Công an giúp học sinh nhận diện bốn dạng bạo lực học đường thường gặp gồm: Bạo lực vật chất, bạo lực thể chất, bạo lực tâm lý, tình cảm và bạo lực tình dục. Đặc biệt, những hành vi tưởng chừng vô hại như: Đùa giỡn quá trớn, đặt biệt danh xấu, trêu chọc, cô lập bạn bè hay miệt thị trên mạng xã hội thực chất đều là bạo lực, có thể để lại tổn thương nặng nề cho nạn nhân.

Cán bộ Công an tuyên truyền giúp học sinh nhận diện các hình thức bạo lực.

Về phòng, chống xâm hại trẻ em, các em được tuyên truyền để hiểu rõ các hành vi xâm hại thể chất, tinh thần, tình dục và xâm hại qua môi trường mạng. Qua đó, khi gặp nguy hiểm, các em tuyệt đối không im lặng, cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc Công an. Các số điện thoại cần ghi nhớ là: 111, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, hoạt động 24/7, miễn phí; 113, Công an; và 115, Cấp cứu y tế.

Tờ rơi tuyên truyền được gửi đến từng học sinh để phòng tránh.

Báo cáo viên cũng nêu rõ vai trò của giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, phòng tư vấn học đường và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an trong phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an tỉnh Đồng Tháp mong muốn nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.