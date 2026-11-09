Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường tại Trường Tiểu học và THCS xã Nam Cam Ranh

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), ngày 9-11, Công an xã Nam Cam Ranh phối hợp với Trường Tiểu học và THCS xã Nam Cam Ranh tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cho hơn 750 giáo viên, học sinh của trường.

Học sinh được tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường.

Tại buổi tuyên truyền, giáo viên, học sinh được phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về bảo đảm an toàn trường học. Nội dung tập trung vào việc phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, cùng các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền giúp học sinh nhận biết những hành vi nguy hiểm, cách ứng xử phù hợp và báo cáo kịp thời khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề liên quan. Đối với giáo viên, đây là dịp củng cố kiến thức pháp luật để phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý đúng quy định khi xảy ra vụ việc trong và ngoài nhà trường.