Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường qua phiên tòa giả định tại xã Phù Đổng

Phiên tòa giả địnhxét xử vụ án “Cướp tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Tại đây, các học sinh được tham gia vào tình huống cụ thể, tiếp cận được các quy trình diễn ra một phiên tòa và các quy định pháp luật một cách trực quan, sinh động.

Phiên tòa giả định được Hội LHPN Hà Nội tổ chức tại trường THCS Yên Thường, xã Phù Đổng, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo tình huống được đưa ra tại phiên tòa, xuất phát từ việc một học sinh nợ 2,5 triệu đồng sau khi chơi bi-a cá cược ăn tiền. Thay vì tìm cách giải quyết đúng pháp luật, nhóm học sinh 5 người đã rủ nhau “đi dằn mặt cho bạn sợ” để đòi tiền. Nhóm này sử dụng lời nói đe dọa, dùng điện thoại quay clip, đánh người bị hại và gây sức ép buộc gia đình người bị hại chuyển tiền. Bên cạnh đó, có người trực tiếp đánh người bị hại, có người tham gia chở các đối tượng đến địa điểm xảy ra vụ việc, có người lôi kéo người tham gia…

Từ những tình tiết cụ thể, những suy nghĩ của các học sinh như “đi cùng cho vui”, “giúp bạn một lần”, “chỉ đứng xem”…. đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu người tham gia không nhận thức đầy đủ về hành vi của mình. Nhóm 5 bạn học sinh, thanh thiếu niên đã phải đứng trước vành móng ngựa, đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc từ 7 đến 15 năm tù của tội danh “Cướp tài sản”.

Thông qua phần xét hỏi, Hội đồng xét xử phân tích rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, vai trò của từng bị cáo và hậu quả do hành vi gây ra. Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cho nhóm học sinh được hưởng án treo nhằm có cơ hội sửa sai, tiếp tục được học tập. Phiên tòa cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc quản lý, định hướng và đồng hành cùng con em ở lứa tuổi vị thành niên.

Các em học sinh và giáo viên nhà trường được tham gia vào phiên tòa giả định. Ảnh Nguyễn Sơn

Tại phiên tòa giả định, các em học sinh hào hứng theo dõi diễn biến vụ việc nhờ phương pháp tiếp cận kiến thức pháp luật trực quan, sinh động. Nhiều em mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức những hoạt động ngoại khóa tương tự để có thêm cơ hội nâng cao hiểu biết pháp luật và rèn luyện kỹ năng ứng xử trong thực tiễn.

Em Trần Quỳnh Trang, lớp 9A8, trường THCS Yên Thường chia sẻ, “Em ấn tượng với phiên tòa vì đây là lần đầu em và học sinh toàn trường được theo dõi một phiên tòa ngoài đời thực. Qua phiên tòa giúp em có thêm kiến thức pháp luật, biết cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, nói không với bạo lực học đường và cùng lan tỏa những hành vi ứng xử văn minh. Những kiến thức tại phiên tòa giúp em hiểu rõ hơn ranh giới giữa đúng và sai, hậu quả của hành vi vi phạm và trách nhiệm trước pháp luật. Trong thời gian tới, em rất mong tổ chức Hội Phụ nữ, nhà trường có thể tổ chức nhiều hoạt động thực thế như này hơn nữa".

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội lựa chọn tổ chức tại địa phương là hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh. Mục tiêu của phòng, chống bạo lực học đường không chỉ là ngăn chặn, xử lý vi phạm mà sâu xa hơn là xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc; nơi mỗi học sinh được tôn trọng, yêu thương và có điều kiện phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động này, đưa những kiến thức, bài học từ phiên tòa giả định vào công tác giáo dục học sinh; quan tâm nắm bắt tâm lý lứa tuổi, phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Phấn đấu xây dựng Trường THCS Yên Thường thực sự là ngôi trường an toàn, thân thiện, hạnh phúc, nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em học sinh.

Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên tòa giả định. Ảnh: Nguyễn Sơn

Các nhà trường trên địa bàn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ý thức chấp hành pháp luật; kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn từ sớm. Đề nghị gia đình tăng cường đồng hành cùng con em; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Công an xã và các đoàn thể phối hợp với nhà trường trong tuyên truyền, phòng ngừa và bảo vệ trẻ em.