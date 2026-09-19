Tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam tại Osaka

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại chương trình. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka)

Tham dự chương trình tại Osaka có ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng Đoàn công tác; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn bà con người Việt Nam tại khu vực Kansai.

Tại đầu cầu Việt Nam có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Hoàng Minh Hiển, Phó Trưởng Đoàn Luật sư Hà Nội, cùng các luật sư tham gia giải đáp trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động thiết thực, nhằm giúp bà con nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài.

Ông Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh, thông qua các chương trình đối thoại trực tiếp với cộng đồng, các cơ quan chức năng có thêm cơ hội lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc pháp lý mà bà con quan tâm.

Toàn cảnh chương trình. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka)

Phát biểu tổng kết, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự quan tâm của Đoàn công tác và các chuyên gia pháp luật đối với cộng đồng người Việt Nam tại Kansai.

Tổng Lãnh sự cho rằng, việc đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với bà con có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh cộng đồng ngày càng đông, nhu cầu về các vấn đề quốc tịch, đất đai, hồi hương, thủ tục hành chính và các quyền, nghĩa vụ liên quan ngày càng đa dạng.

Tại phần hỏi - đáp, các chuyên gia đã trực tiếp trao đổi với bà con về nhiều nhóm vấn đề pháp lý.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Kansai đặt câu hỏi liên quan đến Nghị định 238, đồng thời trao đổi về một số nội dung liên quan đến Luật Đất đai và quyền, thủ tục của người Việt Nam ở nước ngoài khi thực hiện các vấn đề về đất đai, tài sản tại Việt Nam.

Chương trình đã tạo diễn đàn để cơ quan chức năng lắng nghe trực tiếp những vấn đề, vướng mắc từ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng trong thời gian tới. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka)

Các câu hỏi về quốc tịch Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn, trong đó có những trường hợp người Việt Nam sinh sống lâu năm ở nước ngoài và các thủ tục liên quan đến tình trạng quốc tịch.

Bà Bùi Thị Oanh đặt câu hỏi về việc hồi hương và quốc tịch đối với người Việt Nam tị nạn, đề nghị các chuyên gia làm rõ những quy định và thủ tục liên quan.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng trao đổi về việc sử dụng VNeID tại Nhật Bản, đặc biệt là khả năng xác thực thông tin và thực hiện các thủ tục, dịch vụ số của Việt Nam khi đang sinh sống ở nước ngoài.

Các câu hỏi được đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Đoàn Luật sư Hà Nội trực tiếp trao đổi, giải đáp.

Chương trình không chỉ cung cấp những thông tin pháp luật thiết thực cho bà con mà còn tạo diễn đàn để cơ quan chức năng lắng nghe trực tiếp những vấn đề, vướng mắc từ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng trong thời gian tới.