Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh phổ biến quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, tập trung vào 4 nội dung chính gồm: Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; Quán triệt nội dung Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ Công Thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa theo quy định hiện hành.

Báo cáo viên Sở Công Thương phổ biến quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi với các báo cáo viên về khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật đối với kinh doanh xăng dầu. Qua đó, giúp chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu an toàn, ổn định và đúng quy định.