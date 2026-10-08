Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù

Xã Xuân Trường hiện có 27 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và người chấp hành xong án phạt tù được thông tin, tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù; các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, vay vốn phát triển kinh tế và những nội dung cần lưu ý trong quá trình trở về địa phương sinh sống...

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Qua đó, giúp những người từng lầm lỗi có thêm động lực, niềm tin để ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất, trở thành công dân có ích.