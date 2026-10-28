Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma tuý tại xã Phong Hiệp

Hội nghị có khoảng 100 đại biểu là tuyên truyền viên, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trên địa bàn xã Phong Hiệp tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma tuý tại địa phương. Trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma tuý, việc nhận diện đúng các nguy cơ và chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong công tác phòng, chống ma tuý.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung trang bị kiến thức nhận diện các loại ma tuý mới, chất ma tuý được nguỵ trang dưới nhiều hình thức; đồng thời phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý, nhất là việc lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và giao dịch trực tuyến để lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Học sinh được thông tin về thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và giao dịch trực tuyến để lôi kéo thanh thiếu niên, qua đó nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa nguy cơ liên quan đến ma tuý.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh và xử lý các tình huống có nguy cơ liên quan đến ma tuý; phổ biến trách nhiệm pháp lý, các hình thức xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý.

Thông qua hội nghị, Sở Tư pháp hướng đến phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; góp phần xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị và trường học an toàn, lành mạnh, không có ma tuý, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.