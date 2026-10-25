Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và nghiệp vụ về PCCC và CNCH do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 tổ chức tại địa bàn huyện Mai Sơn cũ, 170 người thuộc lực lượng dân phòng, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố của 6 xã được phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, các học viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở và khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Điệu, Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Chiềng Mung, cho biết: Tham gia chương trình, chúng tôi được trang bị thêm kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng phát hiện, xử lý các tình huống. Từ những kiến thức tiếp thu được, chúng tôi sẽ tuyên truyền lại tại các cuộc họp, buổi sinh hoạt ở bản, tiểu khu, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền tại Trường THCS Tô Hiệu.

Việc phát huy vai trò của trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng dân phòng góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng hộ gia đình, khu dân cư. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng hướng dẫn trực tiếp, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế.

Thiếu tá Lê Trung Dũng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao nhận thức của nhân dân, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, tăng cường tương tác trực tiếp. Trong 10 tháng, đơn vị đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền miệng, trải nghiệm về PCCC và CNCH, thu hút 8.003 lượt người tham gia; phối hợp với trung tâm dịch vụ tổng hợp các xã, phường thực hiện 78 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh; tổ chức 14 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy, đồng thời cấp phát 1.870 tờ rơi, tờ gấp về PCCC và CNCH.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân.

Cùng với tuyên truyền tại cộng đồng, Công an tỉnh Sơn La đa dạng hóa hình thức phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Mới đây, Công an tỉnh tổ chức ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH phường Tô Hiệu, đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, số 63A, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu.

Trung tâm có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đồng thời hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Các hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng được duy trì vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, phục vụ học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, người lao động, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động thiết thực, người dân có điều kiện nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; từ đó chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tham gia trải nghiệm tại Trung tâm học tập cộng đồng PCCC&CNCH phường Tô Hiệu.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính rộng khắp, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề và đặc thù hoạt động của cơ sở. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp khu vực phát 2.226 lượt nội dung tuyên truyền về PCCC và CNCH; xây dựng, đăng tải 116 tin, bài trên fanpage; phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La và Phòng PX03 xây dựng 52 bài viết, đăng 3 bài trên số báo chuyên trang; đăng tải 11 tin, bài trên website Cục C07. Công tác tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy được triển khai 1.110 lượt. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức 122 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, với 7.290 người tham gia.

Phòng cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Thượng tá Vũ Long Sỹ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, thông tin: Đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường trải nghiệm thực tế, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng kiến thức PCCC và CNCH vào cuộc sống. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trong công tác phòng ngừa. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định an toàn PCCC, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng video tuyên truyền.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới hình thức tuyên truyền và chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực hành, công tác phổ biến kiến thức PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Sơn La từng bước đi vào chiều sâu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân trong chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ ban đầu sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn bình yên cuộc sống.