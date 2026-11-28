Tại hội nghị, người dân được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; thông tin những quy định pháp luật về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, trong đó chú trọng vấn đề ngăn chặn tình trạng tảo hôn. Nội dung tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là trong việc bảo vệ sức khỏe, quyền và tương lai của trẻ em, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Điểm nhấn của hội nghị là chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Sở Tư pháp với người dân địa phương. Tại đây, lãnh đạo sở đã lắng nghe, tiếp nhận và trực tiếp giải đáp 6 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực hộ tịch. Các nội dung tập trung vào thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh; điều kiện đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc ghi thông tin cha, mẹ trên giấy khai sinh; đăng ký khai sinh cho trẻ trong trường hợp không thể liên hệ với người cha; đăng ký khai sinh cho người lớn tuổi chưa từng được đăng ký khai sinh; thay đổi thông tin cha, mẹ trên giấy khai sinh của con.

Người dân cũng đề nghị hướng dẫn đầu mối liên hệ, công chức phụ trách và cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hộ tịch liên quan…

Người dân xã Lộc Thạnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Bích Thủy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai cảm ơn người dân đã thẳng thắn trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các quy định pháp luật. Những ý kiến trực tiếp tại hội trường và phiếu kiến nghị gửi đến sở là cơ sở quan trọng để ngành tư pháp nhìn nhận công việc từ thực tiễn, kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Giám đốc Sở Tư pháp giao Văn phòng sở tổng hợp đầy đủ các ý kiến của người dân; tham mưu thông báo kết luận, trong đó xác định rõ nội dung đã được giải đáp và những vấn đề cần tiếp tục kiểm tra, xử lý. Đối với từng nội dung còn vướng mắc, phải phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn thực hiện và phương thức thông tin kết quả đến người dân.

Dịp này, Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai trao tặng 10 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Thạnh. Ảnh: CTV

Bà Phạm Thị Bích Thủy cũng yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị trực tiếp rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; chú trọng khắc phục tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ do chưa được hướng dẫn đầy đủ. Đối với hồ sơ cần phối hợp giải quyết, phải xác định rõ trách nhiệm của từng khâu và thông tin kịp thời tiến độ xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận hoặc tham mưu chuyển kiến nghị theo quy định...