Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực hàng hải

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa thông tin đến các doanh nghiệp tình hình hoạt động hàng hải tại cảng biển Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026; tuyên truyền, phổ biến những nội quy, quy định mới liên quan đến hoạt động khai thác cảng biển; đảm bảo an toàn, an ninh, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển và công tác xử phạt hành chính, kiểm soát xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu... Qua đó, hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, hiệp hội chủ tàu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính; đồng thời kiến nghị Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa có những điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải là một trong những hoạt động nhằm kết nối giữa cơ quan quản lý Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, thúc đẩy hoạt động hàng hải trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, hiệu quả.