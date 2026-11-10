Tuyên truyền, phổ biến pháp luật hình sự qua phiên toà xét xử lưu động

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 9/11/2026, VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với TAND cùng khu vực tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan đến ma túy tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Lào Cai.

Toàn cảnh phiên tòa.

Vụ án thứ nhất, bị cáo Hoàng Văn Trang bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Thành Chung bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 1 Điều 251 và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Tiến Thành bị xét xử về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại 2 phiên tòa là các Kiểm sát viên Nguyễn Thị Phương Thảo và Bùi Đỗ Quyên thuộc VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai.

Kiểm sát viên công bố Cáo trạng.

Tại các phiên tòa, trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, từ đó quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Các bị cáo Nguyễn Thành Chung, Đỗ Tiến Thành.

Bị cáo Hoàng Văn Trang.

Việc tổ chức xét xử lưu động các vụ án ma túy tại cơ sở giáo dục không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn giúp học sinh trực tiếp theo dõi hoạt động xét xử, nhận thức rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả pháp lý của tội phạm ma túy.

Đặc biệt, đối với học sinh đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, định hướng nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ xã hội, việc trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và các chế tài xử lý hành vi vi phạm có ý nghĩa thiết thực.

Thông qua 2 phiên tòa xét xử lưu động, VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò của công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh và Nhân dân, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.