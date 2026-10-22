Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân xã Phong Quang

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã được tư vấn, hướng dẫn và giải đáp những vấn đề pháp lý, tập trung vào các lĩnh vực, như: dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, lao động, bảo hiểm, tư pháp và các lĩnh vực liên quan. Đồng thời, được cung cấp thông tin về những chính sách, quy định pháp luật mới, cũng như những nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

Người dân nêu ý kiến tại Hội nghị.

Phần trao đổi, tư vấn trực tiếp thu hút sự quan tâm của người dân. Các ý kiến, kiến nghị và vướng mắc liên quan đến quan hệ dân sự, đất đai… đã được tiếp nhận, giải đáp cụ thể; đồng thời, hướng dẫn thủ tục cần thiết và cơ quan có thẩm quyền đối với những vụ việc cần tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định. Hoạt động này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với công tác tuyên truyền, tư vấn, Phòng Bổ trợ - Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp) tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, qua đó nắm bắt thực tiễn, nhận diện những khó khăn, bất cập để phục vụ công tác quản lý nhà nước.