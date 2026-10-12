Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200 đại biểu

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham gia của gần 200 đại biểu.

Trong 2 ngày (12 - 13/10), Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của các luật được Quốc hội ban hành, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Hộ tịch, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; đồng thời giới thiệu các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Trợ giúp pháp lý…

Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật kịp thời cập nhật kiến thức, nắm vững những quy định mới; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.