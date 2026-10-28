Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự hội nghị, về phía Lào có Đại tá Thongkhan Sisouphanthong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào; cùng đại diện các đơn vị của Bộ Công an Lào. Về phía Việt Nam, tham dự có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện các doanh nghiệp, giáo viên, lưu học sinh và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, trong đó có lĩnh vực quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Đại sứ nhấn mạnh, việc phổ biến các quy định mới của pháp luật Lào đến cộng đồng người Việt Nam tại Lào là hết sức cần thiết, qua đó giúp toàn thể cán bộ, đảng viên và cộng đồng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm; tự giác giao nộp và vận động công dân Việt Nam đang sinh sống tại Lào giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền của Lào, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi mình sinh sống.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hội đoàn người Việt Nam tại Lào tiếp tục phổ biến nội dung quan trọng này đến cán bộ, nhân viên, hội viên và bà con trong cộng đồng; đồng thời vận động cộng đồng nghiêm túc chấp hành pháp luật của Lào.

Tại hội nghị, Đại tá Somsanit Chanthavong đã giới thiệu về các quy định mới ban hành; phổ biến những nội dung chính về công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại Lào; làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm hoặc bị kiểm soát chặt chẽ theo quy định của luật pháp Lào, cũng như trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức, trong đó có người nước ngoài sinh sống tại Lào, khi phát hiện hoặc đang quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ.

Đại tá Somsanit Chanthavong hướng dẫn về các quy định pháp luật. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại tá Somsanit Chanthavong hướng dẫn về các thủ tục liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền để khai báo, đăng ký và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trước ngày 30/10/2026. Khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ hoặc vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý tháo dỡ, di chuyển hoặc sử dụng, đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn; nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật của Lào trong quá trình sinh sống, học tập và kinh doanh.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại tá Somsanit Chanthavong đã trả lời, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu tham dự, giúp cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu rõ hơn các quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Lào của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.