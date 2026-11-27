Ngày 27-11, tại xã Tây Ninh Hòa, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) và Nhân dân trên địa bàn xã.

Thượng tá Đặng Đình Phúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Tại hội nghị, cán bộ, LLVT và Nhân dân được nghe Thượng tá Tôn Thất Phúc Thanh - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 53, Quân khu 5 giới thiệu chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình - nhận diện hành vi, trách nhiệm pháp lý và giải pháp xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc”. Nội dung tập trung làm rõ các hành vi bạo lực gia đình, trách nhiệm pháp lý của người vi phạm, đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân, gia đình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh.

Tiếp đó, thông qua tiểu phẩm sân khấu hóa “Xung phong”, Đội văn nghệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền những quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Thiếu tá Phạm Đức Việt - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 53 trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. Qua đó, giúp người dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hội nghị, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của LLVT trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngay từ cơ sở.

Ban tổ chức tặng quà cho các hội viên phụ nữ.

Dịp này, ban tổ chức tặng quà cho 5 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong chấp hành pháp luật và tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; cấp phát 400 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, LLVT và Nhân dân trên địa bàn xã.