Sáng 19-11, tại xã Cà Ná, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cấp phát tài liệu cho cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn xã trong thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Đại tá Võ Văn Viên - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân được tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm sân khấu hóa, giúp người dân dễ tiếp cận, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, cấp phát tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình tiêu biểu chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Thông qua hội nghị nhằm phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.