Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng... hát bài chòi

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nghệ thuật bài chòi.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình là việc lựa chọn nghệ thuật Bài chòi – loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của miền Trung – làm phương thức truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thông qua những câu hát, lời hô, lối diễn xướng dí dỏm, gần gũi, các nội dung pháp luật được chuyển tải sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo không khí vui tươi, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của người tham gia.

Người dân tích cực tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật thông qua nghệ thuật bài chòi.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chủ trương lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ công dân; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và lừa đảo trên không gian mạng; bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở cùng các quy định pháp luật gắn với đời sống, sản xuất, kinh doanh và xây dựng khu dân cư văn minh.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội tham dự.

Thông qua hình thức tuyên truyền sáng tạo, kết hợp giữa phổ biến kiến thức pháp luật với bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, chương trình góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh.